Premier: in gol Gabbiadini e F.Anderson

ROMA, 10 NOV - Reti 'italiane' nelle partite odierne valide per la 12/a giornata della Premier League. Il gol di Manolo Gabbiadini al 20' non è bastato al Southampton per avere ragione in casa del Watford: la squadra guidata da Mark Hughes è stata raggiunta sull'1-1 finale da Holebas a 8' dal 90'. Felipe Anderson, invece, è riuscito a regalare il pareggio (1-1) al West Ham che, dopo essere andato sotto al 6' (rete di Pritchard) sul campo dell'Huddersfield, ha fatto centro al 29' della ripresa. Questi gli altri risultati: Cardiff-Brighton 2-1, Leicester-Burnley 0-0, Newcastle-Bournemouth 2-1. Domani il Liverpool ospiterà il Fulham alle 13, il Chelsea se la vedrà contro l'Everton - sempre in casa - alle 15,15; infine, alle 17,30, andrà in scena il derby di Manchester sul campo del City.