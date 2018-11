Banche:per le 4 big utili per 6 mld ma prosegue taglio posti

MILANO, 10 NOV - Le incertezze politiche ed economiche non frenano la redditività dei primi 4 gruppi bancari italiani senza però che questo si rifletta sull'occupazione ne tantomeno sui salari dei bancari. Secondo un'analisi della First Cisl, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm e Ubi hanno assorbito "senza drammi i 3,4 miliardi di euro di impatto dovuto all'aumento dei tassi dei btp", e al contempo realizzato con le trimestrali 6 miliardi di utili, il 17% in più su base annua al netto delle poste straordinarie". "Ci tocca dare ragione ai banchieri - sottolinea il segretario generale, Giulio Romani - il sistema è solido e redditizio, ma allora perché continuano imperterriti a tagliare personale e filiali? Aver perso in un anno 12.300 posti di lavoro, prevalentemente in Italia, solo in queste quattro banche, è drammatico per un Paese che ha un tasso di disoccupazione giovanile del 30%. Avere 1.260 sportelli in meno riduce ancora dell'8,4% in un solo anno il servizio ai territori, in barba ai doveri sociali delle banche".