Dl fisco: M5S chiede di ridurre peso rate, più scadenze

ROMA, 10 NOV - Rate meno onerose per chi aderisce alla rottamazione ter. A chiederlo un emendamento M5S al decreto fiscale che ha l'obiettivo di "consentire il pagamento di importi più bassi ed agevolare il contribuente". La proposta, depositata in commissione Finanze al Senato, prevede che restino 2 le rate per il 2019 (31 luglio e 30 novembre) e che dal 2020 le scadenze per i pagamenti siano invece diluite in 4 appuntamenti, "28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre".