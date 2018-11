Manovra: Tajani, la guerra con Bruxelles non serve

PALERMO, 10 NOV - "La guerra con Bruxelles non serve, serve soltanto a nascondere gli errori contenuti nella manovra economica del governo. Quello con Bruxelles è un finto problema, i problemi veri sono nei contenuti della manovra: io non vedo nulla per la crescita, per le infrastrutture e per ridurre la disoccupazione giovanile, soprattutto nel Sud e nelle Isole". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Palermo, parlando con i giornalisti a proposito delle divergenze tra Roma e Bruxelles sulla manovra italiana.