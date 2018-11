Manovra: Tajani,nè giù tasse ne crescita

PALERMO, 10 NOV - "Nella manovra economica messa a punto dal governo non c'è riduzione della pressione fiscale e c'è, invece, una diminuzione delle spese per la sanità e sappiamo anche in questa terra e in tutta Italia quanto è grave il problema della sanità, con code interminabili, se lo Stato investisse di più invece che investire di meno". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, Palazzo dei Normanni, a Palermo, parlando con i cronisti a margine della commemorazione delle vittime della strage di Nassiriya. "Lo Stato investe per assistenzialismo e campagne elettorali, non è questo il modo, non si realizzano infrastrutture e non c'è nulla che vada nella direzione della crescita - ha aggiunto Tajani -. Pensare che l'Italia possa crescere dell'1,5 per cento è un periodo ipotetico della irrealtà. Si risolve tutto attaccando una volta Draghi, che è da irresponsabili, litigando con Bruxelles ma poi i conti si devono fare a Roma e in Italia".