Udinese:Velazquez,fiducioso e tranquillo

UDINE, 10 NOV - "Sono molto fiducioso e tranquillo". Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez mostra sicurezza e tranquillità in vista della delicata sfida di domani a Empoli. Una sfida che, stando alle voci circolate in settimana, potrebbe condizionare anche il suo destino sulla panchina bianconera. "Il mio compito è lavorare ogni giorno con la testa sull'allenamento e la squadra - ha risposto - non ho perso energie in altro; il mio rapporto con la società è buonissimo, penso ci sia una sinergia molto buona sempre, parliamo sempre di tutto. È una società di cui posso solo parlare bene. Sono tranquillo perché vedo una squadra con una mentalità molto positiva". Velazquez assicura che la sua "squadra si è sempre applicata. Non è facile, dopo una partita come quella del Milan, recuperare mentalmente i ragazzi, ma posso dire che li abbiamo recuperati tutti al 100%. Sono fiducioso, ci siamo allenati benissimo tutta la settimana, convinti di fare una buona gara".