Allegri, con United traditi da emotività

TORINO, 10 NOV - "Per chiudere le partite servono i gol. Vanno vinte quando bisogna vincerle, se perdi il momento devi almeno non perderle". Allegri torna sulle difficoltà della Juventus a dare il colpo del ko alle avversarie: "I numeri dicono che rispetto alle vittorie siamo stati pochi minuti in vantaggio di due gol - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Vuol dire tenere le partite aperte, giocarle fino al 90' e correre dei rischi. Mercoledì non abbiamo capito il momento della partita dopo il pareggio del Manchester, ci siamo fatti prendere dall'emotività. Vero che il pareggio sembrava ingiusto, ma dovevamo essere lucidi e mettere al sicuro il passaggio del turno".