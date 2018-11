'Gesto Mourinho? Fa parte spettacolo'

MILANO, 10 NOV - ''Fino a quando si resta su fatti di questo livello, fa tutto parte dello spettacolo. Se si va a stuzzicare un leone, ci può stare un leone ruggisca''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così il gesto di José Mourinho nei confronti dei tifosi della Juventus, dopo il match con lo United. ''Mi sembra che lo stesso Mourinho abbia detto che a freddo non lo rifarebbe e mi trova d'accordo - ha proseguito nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta -. Poi ci sono pressioni emotive che in determinate partite si sommano, il rischio di cadere in qualche reazione c'è. Faccio anche io il suo lavoro e lo so bene''.