Usa 2020: l'ex ceo di Starbucks vuole sfidare Trump

WASHINGTON, 10 NOV - L'ex numero uno di Starbucks, Howard Schultz, in vista dell'inizio della campagna elettorale per le presidenziali del 2020 sta pensando seriamente di correre per la Casa Bianca e di sfidare Donald Trump. Secondo la Nbc, starebbe gia' mettendo in piedi la sua squadra partendo al team per le pubbliche relazioni. Tra questi Steve Schmidt, l'uomo che gesti' la campagna elettorale di John McCain nel 2008. Da tempo Schultz e' tra i nomi dei possibili candidati anti-Trump nelle file dei democratici.(ANSA).