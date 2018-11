Pioli "questa gara dovevamo vincerla"

ROMA, 9 NOV - Stefano Pioli è molto deluso per la mancata vittoria di Frosinone e punta il dito contro gli errori che spesso penalizzano l'impegno della sua Fiorentina in tutta una partita. "Non chiudiamo le gare e non riusciamo a gestire la palla - ha detto il tecnico -. Abbiamo tirato tanto, ma non siamo stati capaci di chiuderla e sono stati tanti anche gli errori senza la pressione avversaria. Questa partita dovevamo vincerla e dobbiamo fare meglio". Pioli ha parlato anche di Simeone, sostituito nel finale e furioso per essere rimasto anche oggi a secco. "Deve continuare ad essere positivo e propositivo, poi il gol arriverà, ma tutta la squadra deve segnare di più - ha affermato - Dobbiamo crescere, purtroppo anche attraverso i nostri errori. Non posso dire nulla a una squadra che ha fatto 21 tiri in porta e creato otto occasioni da gol, ma stiamo lasciando punti pesanti per strada".