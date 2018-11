Fico, a Brescia con familiari vittime

ROMA, 9 NOV - A Brescia "incontrerò i familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia con cui parteciperò, insieme al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, a un momento commemorativo vicino alla stele che ricorda uno degli eventi più drammatici della nostra storia recente. Prima sarò all'Auditorium Balestrieri per una tavola rotonda di approfondimento sul tema della tutela e della gestione dei beni comuni come l'acqua. Nei prossimi giorni i cittadini di Brescia e della provincia saranno infatti chiamati ad esprimersi in un referendum consultivo proprio sul tema dell'acqua pubblica. Ultimo appuntamento in città sarà quello al Palazzo della Loggia dove si terrà l'inaugurazione del Festival della Pace". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su facebook.