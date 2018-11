Musica: hit parade, Benji & Fede scalzano i Maneskin

ROMA, 9 NOV - Benji & Fede conquistano la vetta della classifica dei dischi più venduti (Fimi-Gfk) con la Limited Edition di Siamo Solo Noise, che contiene 4 nuovi inediti, a pochi giorni dal Siamo Solo Noise Indoor tour (Forum di Assago il 16, PalaLottomatica di Roma il 25). Scalzati dal primo posto i Maneskin con Il Ballo della vita. Sul 3/o gradino del podio, il nuovo album di Elisa, Diari Aperti (secondo una settimana fa). Sorpresa, al 4/o posto, dove si inserisce il rapper Junior Cally al debutto con Ci entro dentro. Alessandra Amoroso, con 10, l'album che celebra i primi 10 anni della sua carriera, resiste al 5/o posto. E' seguita da Irama con Giovani. Settima piazza per Andrea Bocelli e il suo Sì, primo italiano a raggiungere il n.1 sia in America che in Gran Bretagna. Ottava posizione per il Peter Pan di Ultimo, che a 9 mesi dal Festival di Sanremo, continua la sua corsa tra i big. Chiudono la top ten, la colonna sonora del film A Star is born, cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper, e Love dei TheGiornalisti.(ANSA).