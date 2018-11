Temporali e venti forti in Sicilia

ROMA, 9 NOV - Una perturbazione atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sull'isola, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle Pelagie. Lo indica un avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla Protezione civile. Dalle prime ore di domani, è la previsione, ci saranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia nord-occidentale; valutata inoltre allerta arancione per le piene del Po sull'area sud-occidentale del Veneto e sui settori centro-orientali dell'Emilia Romagna. Allerta gialla, infine, sui settori nord-occidentali del Veneto, sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria, sul settore occidentale dell'Emilia-Romagna, sul resto della Sicilia.