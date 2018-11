100/o Grande Guerra: May in Belgio, 'fedeli sino alla fine'

LONDRA, 9 NOV - "Fedeli fino alla fine contro innumerevoli avversità". Ha scelto un verso memorabile del poema 'Per i Caduti', di Robert Laurence Binyon, la premier britannica Theresa May nel messaggio scritto per rendere oggi omaggio a Mons a coloro che persero la vita nella Prima Guerra Mondiale. Giunta nella città belga per le commemorazioni del centenario della fine della Grande Guerra, May ha visitato il cimitero militare di St Symphorien dove ha concentrato il suo tributo sul ricordo del primo e dell'ultimo dei caduti dell'esercito di Sua Maestà, ha deposto corone di fiori e ha osservato un minuto di commosso silenzio al suono di 'The Last Post'. In giornata, dopo aver visto il primo ministro del Belgio, Charles Michel, ha in programma un faccia a faccia con il presidente francese, Emmanuel Macron, come riferisce la Bbc. Del leader dell'Eliseo sarà poi ospite domenica per il culmine delle cerimonie ufficiali di questo centesimo anniversario, a Parigi.