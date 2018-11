Maltempo: Conte, da Di Maio gesto di grande solidarieta'

ROMA, 9 NOV - Il taglio dei costi della politica e' da sempre un impegno del Movimento 5 Stelle. I propri parlamentari negli ultimi anni si sono ridotti lo stipendio destinando le risorse recuperate a interventi per il micro credito. Ho apprezzato molto la decisione annunciata dal MoVimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio di donare questa volta le somme derivanti da questa iniziativa alle popolazioni colpite dalla violenta ondata di maltempo di queste ultime settimane". Lo scrive il premier Giuseppe Conte, su Facebook. "Un gesto - prosegue Conte - di grande attenzione e solidarieta', non solo verso milioni di italiani ma anche verso la nostra Protezione civile, ancora una volta in prima linea a risolvere le emergenze