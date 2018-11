Ue: Di Maio, nuove fasi democrazia ma non si sta spaccando

ROMA, 9 NOV - Io non credo che l'Ue si stia spaccando, credo sia in atto un processo democratico che culminerà nelle nuove elezioni europee. Non dobbiamo temere i processi democratici". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla Stampa estera. "In Italia è arrivato il 4 marzo il risultato più inaspettato di tutte le previsioni. Le elezioni europee avranno un altro risultato inaspettato, ma questo non vuol dire che l'Ue finisce, semplicemente ci sono delle nuove fasi", ha aggiunto.