70 anni di storia dei carabinieri in volume ANSA-Arma

ROMA, 9 NOV - "1948-2018 I Carabinieri negli anni della Costituzione". E' il titolo del volume presentato questa mattina a Roma, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, del comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri, dell'amministratore delegato dell'Ansa Stefano De Alessandri e del direttore dell'agenzia Luigi Contu. Un'opera realizzata a 70 anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale e dalla nascita della testata 'Il Carabiniere', che ha promosso il libro, realizzato con l'Ansa. In ogni foto c'è un carabiniere al lavoro, sui luoghi dei disastri e nei momenti degli arresti più importanti. "E' il dovere di esserci", lo definisce il generale Nistri. Un dovere per i Carabinieri come per i giornalisti e i fotografi dell'Ansa, dice il direttore Contu. "Ci sono - spiega - tantissime analogie tra i nostri mestieri. Anche noi siamo su tutto il territorio, dobbiamo essere sui fatti quando accadono, li dobbiamo verificare e raccontare".