Giocatori Samp chef per beneficenza

GENOVA, 8 NOV - Quagliarella ad infornare pizze con Audero, Massimo Ferrero direttamente ai fornelli. La serata di beneficenza organizzata da Eataly e Sampdoria per Genova dopo il crollo di ponte Morandi, ha regalato momenti divertenti ma soprattutto ha permesso di raccogliere una cifra consistente per gli sfollati e per gli esercizi commerciali colpiti dal crollo del viadotto. "Questa sera sono 260 le persone che hanno risposto al nostro invito e posso annunciare che raddoppieremo l'incasso", ha spiegato Francesco Farinetti, figlio di Oscar l'ideatore di Eataly. "E' un grande evento per Genova dedicato alle persone che hanno sofferto - ha detto Ferrero - Il cibo è vita. Io cuoco? Sono romano, cucinerò due bucatini all'amatriciana - ha scherzato Ferrero - ma domenica per Roma-Sampdoria faremo una bella pasta al pesto così si ricorderanno cos'è la Sampdoria".