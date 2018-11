Incendio al poligono di Carpi, 2 ferit

MODENA, 8 NOV - Due persone sono rimaste ferite in un incendio divampato nel pomeriggio in un poligono di tiro a Carpi (Modena). Le fiamme sono partite da una delle linee di tiro doveßun uomo stava sparando: la causa, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata una scintilla caduta su della polvere da sparo che era sul pavimento. L'uomo ha tentato di spegnere il rogoßcon l'estintore e si è lievemente bruciato una mano, senza riuscire a fermare le fiamme, che si sono propagate e i proiettili presenti all'interno della struttura sono scoppiati. Dentro al poligono c'erano una decina di persone, che sono riuscite tutte a mettersißin salvo. Un uomo di Reggio Emilia, invalido, èßrimasto chiuso in bagno: èßuscito con l'aiuto dei pompieri e delle forze dell'ordine. Sul posto, squadre di Vigili del fuoco, 118, Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale.