Juve: Trezeguet è Brand Ambassador

TORINO, 8 NOV - Davide Trezeguet continua a segnare per la Juventus. Il francese, attaccante bianconero per undici stagioni, è da oggi Brand Ambassador del club. Nei prossimi tre anni sarà impegnato a rappresentare, dal punto di vista dello sviluppo commerciale globale, il marchio Juventus. "Sono onorato di ricoprire questo ruolo - dice Trezeguet a Juventus Tv -. Dal punto di vista dello sviluppo commerciale si sta lavorando molto bene, e sarà bello contribuire agli obiettivi ambiziosi del club, lavorando insieme ai nostri tifosi e ai nostri sponsor. Ringrazio la Juventus per avermi dato questa possibilità, che a livello personale rappresenta per me un'ulteriore opportunità di crescita. Mi dedicherò a questo progetto con il massimo dell'entusiasmo e della professionalità".