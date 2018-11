Natale: Karl Lagerfeld darà via a festività Champs-Elysées

PARIGI, 08 NOV - Parigi si prepara al Natale. Dopo Lily Rose-Deep, nella scorsa edizione, ad illuminare quest'anno l'avenue des Champs-Elysées, il viale più celebre di Francia tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde, sarà lo stilista Karl Lagerfeld, scelto come padrino degli addobbi che parigini e turisti potranno ammirare in occasione delle festività di fine anno, dal 22 novembre al 9 gennaio, dalle cinque del pomeriggio alle 2 di notte. E per tutta la notte i 24 e 31 dicembre. "La scelta dell'eleganza e dell'eccellenza per la più bella avenue del mondo. Grazie Karl", esulta in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, commentando la scelta del celebre stilista dagli occhiali scuri come padrino dell'evento. Come vuole la tradizione, Parigi nomina infatti ogni anno un padrino o una madrina per 'premere' simbolicamente il pulsante delle illuminazioni che accendono i 400 alberi dei Campi-Elisi.