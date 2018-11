Nel Sannio sgravi fisco contro slot

BENEVENTO, 8 NOV - Uno sgravio fiscale sulla Tari del 20 per cento per chi disinstallerà le slot machine. E' quanto previsto dal regolamento approvato dal consiglio comunale di Bucciano, 2mila anime in provincia di Benevento dove il gioco d'azzardo c'è eccome. I dati, resi noti dal sindaco Domenico Matera, parlano chiaro: "Nei cinque locali che ospitano le slot machine, sono stati spesi nel solo 2016 circa 1,5 milioni di euro ed oltre 600mila euro nei primi mesi del 2017". E' così si è passati al 'contrattacco' e su invito del vescovo di Cerreto Sannita - Telese S. Agata dei Goti, don Mimmo Battaglia, il consiglio ha approvato il regolamento anti-ludopatia che regola e stabilisce anche orari precisi durante i quali poter giocare alle slot machine. "In base a uno studio dell'Osservatorio diocesano - commenta oggi soddisfatto il primo cittadino - Bucciano rientra tra i primi dieci nel Sannio per gioco d'azzardo".