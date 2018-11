Pioli "Gesto Mourinho? Forse preparato..

FIRENZE, 8 NOV - 'Il gesto fatto da Mourinho? Forse l'aveva preparata, non lo so. Difficile giudicare, bisogna trovarsi in certe situazioni...'. Così Stefano Pioli ha commentato l'episodio che ha visto protagonista ieri sera il collega del Manchester United quando, al termine della gara Champions vinta nel finale contro la Juventus, si è lasciato andare ad un'esultanza sarcastica nei confronti dei bianconeri e dei loro tifosi.