Midterm: i Dem stravincono la gara dei governatori, più 7

WASHINGTON, 8 NOV - I democratici hanno stravinto le elezioni di Midterm per la carica di governatore tenutesi in 36 dei 50 Stati, strappandone sette (sei ai repubblicani e uno ad un indipendente). Ora controllano 23 Stati, contro i 26 in mano ai Gop. Resta da assegnare solo la Georgia, dove la candidata dem Stacey Abrams non ha ancora concesso la vittoria al repubblicano Brian Kempt.