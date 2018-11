Petizione sì Tav oltre 57mila adesioni

TORINO, 8 NOV - "La disponibilità all'ascolto della sindaca Appendino arriva tardi. E in ogni caso la Tav non è merce di scambio, ma un'opera che renderà più competitiva Torino". Lo afferma Mino Giachino, già sottosegretario ai Trasporti, promotore della petizione a favore della Torino-Lione che ha raccolto, su Change.org, oltre 57 mila adesioni. "Il voto in Consiglio Comunale voluto dai 5 Stelle è stato il punto più basso per la Città da cui è partita L'Unità d'Italia - sostiene Giachino - la rinascita di un Paese che prima del Traforo del Fréjus aveva un Pil di 1/4 rispetto agli inglesi. Le 57.000 e più adesioni alla Petizione sì Tav di Silavoro (l'associazione di Giachino, ndr) e la manifestazione di Sabato rappresentano la speranza per il rilancio di economia e lavoro a Torino e nel Paese". La raccolta firme a sostegno della petizione prosegue. Nel pomeriggio, intanto, la manifestazione di sabato - organizzata con il 'Comitato dei Si, Torino va avanti', verrà presentata in conferenza stampa.