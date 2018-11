Poste: utile sopra 1 miliardo (+46%) nei 9 mesi

ROMA, 8 NOV - Un'utile netto in crescita del 50% a 321 milioni nel terzo trimestre del 2018 e a 1.056 milioni nei primi nove mesi dell'anno (+45,9%), ricavi per 2,5 miliardi nel terzo trimestre e poco sotto gli 8 miliardi nei primi 9 mesi. Sono alcuni dei risultati del gruppo Poste Italiane che per il 2018 conferma un dividendo pari a 0,44 euro per azione, in aumento del 5% su base annua e programma di portare l'indice di solidità patrimoniale Solvency II dal 172% di settembre fino a circa il 210% con misure proattive di gestione del capitale. I dati, indica Poste Italiane, sono in linea con gli obiettivi del Piano.L'aumento dello spread tra Btp e Bund pesa su Poste Vita con un impatto sui conti, che hanno registrato una perdita di circa 400 milioni a giugno e potrebbero chiudere in perdita anche a fine esercizio, e sull'indicatore Solvency II della società, ma sono già "allo studio misure per mitigare l'eventuale ulteriore innalzamento del valore dello stesso". (ANSA).