Maltempo: incontro e logo per Agordino

VENEZIA, 7 NOV - Un incontro e un 'logo' per rilanciare l'Agordino, valle tra le più colpite dall'ondata di maltempo che ha investito il Veneto, partendo dal turismo e dalla cultura. Il primo evento è stato promosso per lunedì prossimo, 12 novembre, a Falcade (Belluno), sui iniziativa dell'Union Ladina Val Biois, associazione di volontariato che promuove iniziative per mantenere vive le tradizioni e la cultura ladina della valle. Relatore sarà Giuliano Vantaggi, direttore di 'DMO Dolomiti', ente che si occupa del marketing della Provincia di Belluno, profondo conoscitore della storia e della cultura delle Dolomiti, membro della fondazione Unesco. E intanto la grafica Iliana Comina ha ideato e messo a disposizione di tutta la comunità un logo, simbolo della rinascita delle terre colpite dall'alluvione. Un cerchio spezzato, con lo scheletro di un albero con un cervo, animale simbolo della terra, e un lupo. (ANSA).