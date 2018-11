Champions: Hamsik, col Psg un punto importante

NAPOLI, 7 NOV - "La situazione nel girone? Abbiamo una buona posizione, faremo il possibile per qualificarci". Marek Hamsik, come è consuetudine dopo ogni partita, commenta sul suo sito ufficiale la gara di Champions giocata ieri sera al San Paolo e pareggiata con il Paris Saint Germain. "Abbiamo fatto un'altra grande partita. Sul finire del primo tempo - scrive lo slovacco - abbiamo subito un gol, ma poi alla ripresa abbiamo reagito bene ed avuto varie occasioni. Siamo riusciti a rimediare ed abbiamo ottenuto un punto molto importante". "Un grande ringraziamento - conclude Hamsik - va ai nostri tifosi. Ancora una volta abbiamo giocato in un ambiente fantastico".