Entella, continueremo nostra battaglia

GENOVA, 7 NOV - "Continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi opportune, nella certezza che l'Entella sia vittima di una grave e inspiegabile ingiustizia". Così in una nota la società chiavarese che giocherà in Lega Pro dopo la decisione del Tar del Lazio. "L'ordinanza evidenzia, ancora una volta, come l'Entella abbia il diritto di giocare in serie B - si legge nella nota -. Il documento riporta che questo non può avvenire perché il campionato è già troppo avanzato e la riammissione necessita di determinazioni che la Figc non ha ancora voluto assumere. L'ennesima beffa, tenuto conto che la decisione del Consiglio di garanzia del Coni è datata 19 settembre", data in cui era stato riconosciuto il diritto dell'Entella di giocare in serie B al posto del Cesena - nel frattempo fallito - sanzionato con 15 punti di penalizzazione per le plusvalenze fittizie da scontare nel campionato 2017-2018.