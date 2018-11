Udinese: lombalgia acuta, Barak si ferma

UDINE, 7 NOV - Il centrocampista ceco dell'Udinese, Antonin Barak, è stato fermato nel riscaldamento del pre-partita contro il Milan da una lombalgia in fase acuta. E' quanto è emerso dagli esami strumentali cui è stato sottoposto il giocatore per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha colpito alla schiena e lo ha costretto a rinunciare a scendere in campo a pochi minuti dal fischio d'inizio dell'incontro. Lo rende noto Udinese Calcio, con una nota sul proprio sito ufficiale. Barak è già al lavoro con lo staff medico dell'Udinese calcio che, attraverso ginnastica preventiva e terapie mirate, conta di recuperare al più presto il giocatore.