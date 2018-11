Salvini, a Roma 90 occupazioni

ROMA, 7 NOV - "Solo a Roma ci sono 90 stabili occupati illegalmente. Abbiamo una scaletta di priorità in tutta Italia, e ora i sindaci e i prefetti potranno agire. Fino a ieri potevi sgomberare ma dovevi garantire all'occupante un alloggio. Mi occupo di tutti, in particolare di minori e disabili, ma per i furbetti non c'è spazio". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, soffermandosi sul tema sgomberi, a "Stasera Italia", su rete4.