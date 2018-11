Infantino: Uefa-Var?Importante arrivarci

ROMA, 7 NOV - "Abbiamo già detto che la Var al Mondiale è stato un successo. Ovviamente non è perfetta ma offre un 95% di perfezione, oltre ad il calcio e arbitri": a promuovere la 'moviola in campo' è il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in conference call con alcune delle principali testate giornalistiche mondiali, tra le quali l'Ansa. Alla domanda se l'Uefa ci è arrivata troppo tardi (la Var nelle coppe sarà introdotta nel 2019) Infantino ha risposto che "a volte serve tempo, ma l'importante è arrivarci".