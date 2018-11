Poste: da pagamenti a servizi, ecco app Postepay connect

MILANO, 7 NOV - Poste Italiane propone una nuova soluzione digitale che unisce i vantaggi e le comodità delle Sim card PosteMobile e della carta Postepay Evolution. E' 'Postepay connect' e a lanciarla durante la giornata inaugurale del 'Salone dei pagamenti' - al Mico di Milano fino al 9 novembre - è stato Marco Siracusano, amministratore delegato della neonata società PostePay Spa. "E' la prima applicazione concreta della convergenza tra mondo fisico e mondo digitale e tra il mondo dei pagamenti e del mobile" ha spiegato l'ad. Un'app che ha anche caratteristiche uniche come lo scambio G2G, cioè la possibilità di trasferire Giga agli altri componenti della Community, oltre ai pagamenti in tempo reale tra Postepay e all' acquisto di servizi quotidiani riguardanti la mobilità come il rifornimento di carburante, il pagamento della sosta e di trasporti urbani ed extraurbani. Con 'Postepay Connect' sarà possibile anche rinnovare automaticamente il canone della carta e della SIM con addebito su Postepay Evolution. "Pensiamo sia l'inizio di un percorso di convergenza in cui crediamo molto", ha aggiunto Siracusano. Sulla digitalizzazione Poste Italiane ha puntato molto e l'obiettivo è anche quello di diffondere l'abitudine ai pagamenti digitali rivolgendosi non solo ai 'millenials' ma puntando anche all' "inclusione digitale" - ha spiegato ancora Siracusano - "per mettere a disposizione di tutti i nostri clienti un percorso digitale".