Infortuni lavoro:crolla ponteggio,un morto nel Ferrarese

FERRARA, 7 NOV - Un operaio edile di 36 anni è morto nella tarda mattinata a Comacchio (Ferrara) mentre stava lavorando su un ponteggio, che è improvvisamente crollato: è successo nel centro storico, in via del Carmine. L'operaio è caduto da un'altezza di sette metri, finendo su una cancellata. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, si è alzato l'elicottero dall'ospedale di Ravenna, e altri mezzi del 118: il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare l'uomo inutilmente. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i familiari della vittima, oltre ai vigili del fuoco e per i primi accertamenti i carabinieri di Comacchio e il personale della medicina del lavoro, che dovranno chiarire la dinamica. (ANSA).