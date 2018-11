Tajani,dopo Europee de profundis governo

ROMA, 7 NOV - Più passa il tempo più si dimostra che Forza Italia aveva ragione nel dire che si doveva fare un governo di centrodestra", perché un "pastrocchio Lega-M5S non risolve i problemi degli italiani. Ce ne accorgeremo con il passare del tempo, ecco perché dico che dopo le europee canteremo il De profundis per questo governo". Lo afferma il presidente del Pe Antonio Tajani. "Vogliamo che la Lega torni a far parte a pieno titolo del centrodestra, consideriamo contro natura il matrimonio con il M5S, litigano su tutto, sono un po' come i separati in casa"