E.League:Inzaghi,Marsiglia?E'match point

ROMA, 7 NOV - "Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome: è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione". Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida interna di Europa League contro il Marsiglia, in programma domani all'Olimpico. "Vengono da tre sconfitte contro di noi, PSG e Montpellier, ma io preferisco sempre affrontare squadre che vengono da una vittoria. Dopo le sconfitte invece ti aspetti una reazione, quindi troveremo una squadra che vorrà fare risultato a tutti i costi. Per noi domani sarà ancora più difficile che all'andata", ha proseguito Inzaghi, in conferenza stampa, ricordando anche la sfida d'andata che ha visto la Lazio vincere al Velodrome.