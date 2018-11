Stampa serba esalta impresa Stella Rossa

BELGRADO, 7 NOV - La stampa di Belgrado esalta l'impresa della Stella Rossa, che ieri ha battuto i vicecampioni d'Europa del Liverpool. Ora che nel Girone C la classifica è più corta, non sono pochi a Belgrado a sognare un possibile quanto insperato passaggio del turno. "Miracolo della Stella Rossa a Belgrado", titola in grande il quotidiano Vecernje Novosti, mentre per l'autorevole Politika quello di ieri è il "Risultato più sensazionale nella storia di Champions". Il portale Sportske.net parla di "Giornata storica", con il "Liverpool che ha sottovalutato la Stella Rossa e ha pagato". Analoghi gli altri titoli della stampa: "Il trionfo della Stella Rossa per la storia - Pavkov ha distrutto il Liverpool" (Novi Magazin); "A Belgrado è stata scritta la storia" (sito Fudbal). L'impresa della Stella Rossa ha avuto ampio spazio anche sui media di altri Paesi della regione, compresi Croazia e Bosnia-Erzegovina. Il quotidiano montenegrino Vjesti scrive che "ora non è impossibile il sogno di passare al prossimo turno in Champions".