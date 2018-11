Musica: Renato Zero annuncia a sorpresa uscita "Alt in tour"

ROMA, 7 NOV - A sorpresa Renato Zero annuncia sul suo profilo Facebook l'uscita di "Alt in tour", il 30 novembre. Un cofanetto con 2 cd, dvd, bluray, che ripropone il live del 7 gennaio 2017 al Forum di Assago - Milano. "Voi, mio inseparabile pubblico, voi vi siete fatti conoscere fra tutti, come il popolo fedele di un'idea - scrive Zero in un lungo post -. Un principio affermato anche nella vita. Diligenti e pensanti al punto di esservi imposti come 'Modello' di costanza e coerenza. Fedeli? Certamente! Cosa anche questa rara. Negli involontari tradimenti e scappatelle, che in ogni famiglia musicale talvolta accadono. Ma voi no! Voi vi siete assunti l'onere di essere Zerofolli a oltranza. Come non amarvi? Come non desiderare il vostro bene. La vostra salute. Un luminoso futuro? ALT vi dico! E non lo sussurro, ma lo grido a squarcia gola. Fermatevi di fronte alla gioia appagante. Alla vostra commozione. Mentre scandite quei canti come fossero inni propiziatori o scaramantici". "Il tempo è volato - scrive ancora -. Ma pure quella timida ruga si mostra fiera di apparire, testimoniando che il tempo è prima approfondimento e poi saggezza. Prima conferma e poi serenità. In questo 'documento' ci sono tutte le nostre aspettative nella speranza che non avremmo mai e poi mai rinunciato ad essere quello che siamo: 'Frammenti di cielo'. Buona visione a tutti! E mi raccomando... applauditevi!".