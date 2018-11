Maltempo: il colmo della piena del Po domani a Piacenza

BOLOGNA, 7 NOV - Allerta arancione in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po, con criticità idraulica per la giornata di domani, 8 novembre, nella pianura emiliana centrale e nella pianura e bassa collina emiliana occidentale. Lo afferma l'ultimo bollettino dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'Emilia-Romagna e di Arpae. La piena del fiume Po, secondo le previsioni, transiterà nel Piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di oggi con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza nella mattina di giovedì, 8 novembre. Domani la piena supererà la soglia 2 anche nei tratti parmensi e reggiani. (ANSA).