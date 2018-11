Portofino isolata: primi turisti tornano in Piazzetta

GENOVA, 7 NOV - Dopo l'isolamento causato dalla mareggiata della scorsa settimana, oggi a Portofino sono tornati i primi turisti. Sono sbarcati da un battello 'straordinario' che, dopo aver trasportato portofinesi e addetti ai lavori, ha effettuato un giro extra per accompagnare un gruppo di una cinquantina di stranieri che da Santa Margherita Ligure hanno voluto raggiungere Portofino per visitare la Piazzetta, il Molo, il faro, prima salire fino alla chiesa di San Giorgio o a Castello Brown. Si tratta di "una gita guidata già prenotata", spiega la loro guida. "Nonostante l'accaduto - aggiunge - hanno scelto di non disdire e raggiungere comunque il borgo più bello del mondo".(ANSA).