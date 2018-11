74 anni Riva, Cagliari "Sempre più mito"

ROMA, 7 NOV - "Ogni anno che passa rafforza il mito, tramandato da padre in figlio. Serve come scusa per chiedere a chi ha avuto la fortuna di averti visto giocare di divulgare un capitolo in più della tua storia, di raccontare ancora quella partita speciale o quel gol impossibile in rovesciata visto dalle tribune del vecchio Amsicora. E i bambini di quest'Isola continuano ad ascoltare a bocca aperta una leggenda che appartiene anche a loro". Così il Cagliari fa gli auguri alla sua 'bandiera' Gigi Riva che oggi compie 74 anni. "164 gol in 315 partite con la maglia del Cagliari, 35 in 42 partite in Nazionale, record tuttora imbattuto - ricorda il Cagliari sul suo sito - Ma i numeri sono freddi, non bastano a narrare l'epopea di un moderno eroe da romanzo. Che ha difeso i nostri colori sul campo e fuori e ci ha resi orgogliosi di essere Sardi. Per tutto questo e per altro ancora, grazie di cuore, Gigi".