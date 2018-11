Pedofilia: troppe cause, diocesi Guam chiede bancarotta

ROMA, 7 NOV - La Chiesa cattolica di Guam (Usa) farà istanza di bancarotta, una mossa che secondo gli avvocati consentirà all'arcidiocesi di evitare il processo in dozzine di cause per abusi sessuali su minori da parte di sacerdoti. L'annuncio è stato fatto in una conferenza stampa nell'isola americana in Micronesia. L'avvocato Leander James ha spiegato che è l'unico "percorso realistico" per risolvere oltre 180 richieste di risarcimenti per abuso. Il deposito dell'istanza interromperà le azioni legali e darà una scadenza per la presentazione dei reclami.