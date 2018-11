Midterm: appelli a rimanere in fila ai seggi dopo chiusura

ROMA, 7 NOV - Alcuni candidati alle elezioni Usa hanno lanciato appelli sui social agli elettori a rimanere in fila ai seggi anche dopo l'orario di chiusura, perché chi è già in coda ha il diritto di votare. "E' tuo diritto far sentire la tua voce! Se sei in fila da prima delle 19, rimani lì. Sei legalmente autorizzato a votare. Portiamolo a casa, Florida!", ha twittato il candidato democratico a governatore della Florida, Andrew Gillum. "#Restainfila finché non voti", è il tweet del senatore repubblicano dello Stato, Andrew Cuomo.