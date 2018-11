Midterm: Biden,deciderò se candidarmi a inizio prossimo anno

WASHINGTON, 6 NOV - "Non ho ancora deciso se correre per la Casa Bianca. Lo deciderò all'inizio del prossimo anno": così l'ex vicepresidente Usa, Joe Biden, ha lasciato ancora una volta la porta aperta a una sua possibile candidatura nel 2020. Dopo aver votato per le midterm in Delaware, Biden ha spiegato ai giornalisti che la decisione, in un verso o nell'altro, sarà presa con la sua famiglia.