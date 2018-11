Nogarin,aspetto mandato vendita Spinelli

LIVORNO, 6 NOV - "Nel momento in cui il presidente Spinelli, che ha appena formalizzato le proprie dimissioni, darà concretezza alle parole espresse a mezzo stampa, firmandomi un mandato a vendere la società al prezzo chiaro ed esplicitato nel mandato, entrerò in maniera attiva in questa partita". Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin rispondendo - in una nota - ad Aldo Spinelli che nei giorni scorsi lo aveva chiamato in causa in relazione alle sue intenzioni di dire addio al Livorno Calcio. "Fino ad allora - prosegue Nogarin - mi limiterò al ruolo che spetta a un sindaco, quello di facilitare i contatti tra l'attuale proprietà e nuovi eventuali compratori. Ciò non significa non avere a cuore le sorti del Livorno, al contrario. Significa rispettare in modo chiaro i ruoli ed avere consapevolezza delle responsabilità di ciascuno".