Autonomia, Piemonte chiede più poteri

TORINO, 6 NOV - Il Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera con voto bipartisan alla delibera della Giunta Chiamparino con la quale la Regione Piemonte aprirà la fase formale della trattativa già avviata con il Governo per ottenere una maggiore autonomia nell'ambito dell'articolo 116 della Costituzione. Il provvedimento punta al rafforzamento di alcuni poteri in materia di sanità, turismo e beni culturali, infrastrutture, istruzione e formazione, politiche transfrontaliere e previdenza complementare.