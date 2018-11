Asia Bibi: Salvini, 'ci lavoriamo con discrezione'

ROMA, 6 NOV - "Ci stiamo lavorando con altri Paesi occidentali, con discrezione per evitare problemi in loco alla famiglia che vuole avere un futuro. Posso assicurare che io, da ministro ma anche da leghista, ci tengo che donne e bambini a rischio della vita, possano avere un futuro". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al programma 'Non stop news' di Rtl 102.5 intervistato da Pierluigi Diaco sulla richiesta d'aiuto all'Italia del marito della donna cristiana assolta per blasfemia ma non può lasciare il Pakistan.