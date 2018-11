Shoah: al via processo a ex guardia SS del lager di Stutthof

BERLINO, 6 NOV - Si è aperto oggi a Muenster, in Germania, il processo ad una ex-guardia delle SS del campo di concentramento di Stutthof, nei pressi di Danzica. L'accusa per Johann Rehbogen è di concorso in omicidio: il 94enne avrebbe favorito la morte di un centinaio di persone nei due anni in cui ha prestato servizio nel campo, dal 1942 al 1944. In assenza di prove circostanziate che leghino l'imputato a particolari casi di omicidio, l'impianto accusatorio si basa sull'assunto che fosse impossibile per la guardia, all'epoca dei fatti 18enne, non sapere quanto accadesse nel campo. "Chiunque sentisse da fuori le grida che provenivano dalle camere a gas avrebbe saputo che quelle persone combattevano per la propria vita", ha detto il procuratore generale Andreas Brendel. Nel campo si uccideva con il gas ma anche con le inizioni letali e alla fine con le cosiddette "marce della morte". Secondo la Centrale competente per i crimini nazisti di Ludwigsburg sono morte nel campo di Stutthof 65.000 persone.