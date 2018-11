People incorona Idris Elba uomo più sexy del 2018

NEW YORK, 6 NOV - Idris Elba e' l'uomo più sexy della terra per il 2018. Lo ha decretato il settimanale People. L'attore britannico, classe '72, star della serie tivù 'The Wire', e' la 33ma persona a detenere il titolo e sarà sulla copertina del magazine questa settimana. "Dai, non è possibile, davvero?" - ha commentato Elba dopo essere stato messo al corrente della notizia. Ha aggiunto anche di essersi guardato allo specchio e di aver pensato, "Sì, sei sexy oggi, e' una bella sensazione, una bella sorpresa, una bella nota di autostima di sicuro" Elba è anche un DJ, noto nei club londinesi con lo pseudonimo DJ Big Driis/Big Driis the Londoner.