Presidente Albania in visita a Regione

CATANZARO, 6 NOV - Il presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta, è stato ricevuto, nella Cittadella regionale di Catanzaro, dal Governatore calabrese Mario Oliverio. L'incontro si è svolto nel primo giorno della visita di tre giorni di Meta in Calabria e alla vigilia della celebrazione del 550/mo anniversario della morte di Giorgio Castriota Skanderberg che si terrà a San Demetrio Corone, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente Meta, accompagnato dall'ambasciatrice d'Albania in Italia Anila Bitri e da una delegazione diplomatica, si è intrattenuto con il presidente Oliverio in un cordiale colloquio che si è concluso con la firma, apposta dal presidente Meta, che ha anche scritto una lunga dedica, sul libro degli ospiti. Nel corso dell'incontro si è parlato lungamente dei legami storici e culturali che uniscono i due popoli. Meta e Oliverio hanno convenuto sulla necessità d'intensificare i rapporti di collaborazione tra Calabria e Albania.